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محافظ أسوان يتفقد مصابى الشرطة فى أحداث الاشتباكات مع الإخوان

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محافظ أسوان يتفقد مصابى الشرطة فى أحداث الاشتباكات مع الإخوان محافظ أسوان يتفقد مصابى الشرطة فى أحداث الاشتباكات مع الإخوان

قام محافظ أسوان مصطفى يسرى اليوم"الخميس" بزيارة مصابى الشرطة فى مستشفى أسوان العسكرى والذين أصيبوا خلال الاشتباكات التى شهدتها مدينة أسوان أمس "الأربعاء" بين مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى وقوات الشرطة.

وأشاد المحافظ برجال الشرطة وقدرتهم على ضبط النفس فى مواجهة أحداث العنف التى شهدتها أسوان ؛ ماساهم فى التقليل من أعداد الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الواحد سواء من المدنيين أوالشرطة والذين وصل عددهم إلى 4 قتلى و58 مصابا.

وأكد أن الدولة حريصة على تقديم أعلى خدمة علاجية لأبناء الشرطة المصابين والذين وصل عددهم إلى 10 ضباط و3 أمناء شرطة من خلال القوات المسلحة والتى ستقوم بنقل 7 منهم إلى القاهرة لاستكمال علاجهم.

من جانبه ..أكد المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة أن العمل بديوان العام سيبدأ الأسبوع المقبل عقب قيام النيابة العامة بمعاينة التلفيات وأعمال التخريب التى تعرضت لها المكاتب الإدارية والأبواب والمنافذ المختلفة، بجانب تدمير الخلايا الكهربائية وشبكة الاتصالات من قبل أنصار الرئيس المعزول أثناء محاولة اقتحام مبنى المحافظة فى أحداث الأمس.
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