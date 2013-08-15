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محمد منير يسافر إلى إيطاليا خلال أيام.. ويجهز لألبوم جديد بعد هدوء الأحداث

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محمد منير يسافر إلى إيطاليا خلال أيام.. ويجهز لألبوم جديد بعد هدوء الأحداث محمد منير يسافر إلى إيطاليا خلال أيام.. ويجهز لألبوم جديد بعد هدوء الأحداث

كتب : أ ش أ منذ 27 دقيقة

يسافر الفنان محمد منير خلال أيام إلى إيطاليا، وخاصة إلى مدينة "بيزا"، حيث يقضي هناك أسبوعا يلتقي خلاله مجموعة من الموسيقيين والفنانين من دول البحر المتوسط في ورشة عمل يتبادلون فيها الخبرات والثقافات، ويقدمون رؤاهم الفنية لتطوير الموسيقى والغناء في بلادهم.

وقال محمد منير، إنه اعتاد كل عام في مثل هذا الموعد زيارة إيطاليا والالتقاء بمجموعة من الأصدقاء المهتمين بالموسيقى والغناء، حيث يقضون معا أوقاتا ممتعة تجمع بين الراحة والاستجمام وفي نفس الوقت تبادل الآراء في كل ما يتعلق بالموسيقى والغناء.

من جهة أخرى، قال محمد منير إنه تلقى ردود فعل جيدة حول أغنية "المصري أصيل" التي قدمها خلال شهر رمضان الماضي، والتي تحمل رسالة هامة جدا وهي أن يعود المصريون إلى روح المحبة والتعاون، والمشاركة التي عرفوا بها دائما.

وأكد أن الأجواء غير المستقرة حاليا لا تشجع أي فنان على تقديم ألبومات غنائية جديدة، وأنه ينتظر تحسن الأحوال ليبدأ في تجهيز أغنيات جديدة.

ونفى "منير" صحة ما نشرته بعض المواقع عن خطوبته لفتاة من خارج الوسط الفني، وأكد أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، وأنه عندما يفكر في الارتباط سوف يعلن هو عن ذلك بنفسه.

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