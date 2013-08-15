جامعة الخليج: الأحد المقبل بدء استقبال طلبات البعثات الداخلية

| كتب علي الفضلي |

>أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا استعدادها لاستقبال طلبات الالتحاق في خطة البعثات الداخلية لبرنامج البكالوريوس لحملة شهادات الدبلوم والشهادات البريطانية IGCSE وخريجي الفصل الصيفي، ابتداء من الأحد المقبل حتى 27 من الشهر الجاري.>ولفتت الجامعة في ما يخص شروط استقبال الحاصلين على شهادات الدبلوم إلى ضرورة أن يكون الحد الأدنى لنسبة الشهادة هو 3.0 في نظام 4 نقاط (80 في المئة في الأنظمة الأخرى)، أما بالنسبة للطلبة المعاقين ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التعلم فيتعين أن يكون الحد الأدنى للشهادة هو 2.5 في نظام 4 نقاط (70 في المئة في الأنظمة الأخرى)، ولخريجي الفصل الصيفي 2013 ونظام الثانوية الإنكليزية فإن الحد الأدنى للقسم الأدبي هو 78 في المئة (2.9) فما فوق، وبالنسبة للعلمي 70 في المئة (2.5) فما فوق.>وبينت ان ذوي الاحتياجات الخاصة خريجي الفصل الصيفي 2013 ونظام الثانوية الانكليزية، الحد الأدنى لقبولهم للقسم الأدبي هو 68 في المئة (2.4) فما فوق، والقسم العلمي 60 في المئة (2.0) فما فوق، مشيرة إلى أنها تستقبل الطلبة الراغبين في الدراسة عبر عدد من التخصصات وهي: لغة إنكليزية بتشعيباتها (إناث فقط)، علوم الكومبيوتر (علمي فقط)، محاسبة، إدارة أعمال بتشعيباتها، إدارة نظام المعلومات، وإعلام.