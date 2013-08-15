«كونا» نعت الزميلة ماجدة العوضي

نعت وكالة الانباء الكويتية (كونا) الزميلة ماجدة العوضي التي تعمل في مركز المعلومات والابحاث في قطاع التحرير في الوكالة، حيث وافتها المنية عن عمر يناهز الـ 46 سنة. وأبن رئيس مجلس الادارة والمدير العام الشيخ مبارك الدعيج الفقيدة العوضي التي انضمت للعمل في الوكالة منذ عام 1992 سائلا الباري عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان، مشيرا إلى ان الفقيدة كانت خلال خدمتها في الوكالة لأكثر من 20 عاما مثالا للمهنية العالية والاخلاق الرفيعة ما جعلها تحظى بحب وتقدير الجميع وبعلاقات واسعة ومتميزة مع جميع العاملين في الوكالة.

>والفقيدة العوضي من مواليد يناير 1967 وحاصلة على درجة البكالوريوس في المكتبات وتقنيات التعلم عام 1992 وعملت فور التحاقها بكونا في مركز المعلومات والابحاث بقسم المكتبة ثم انتقلت الى قسم المعلومات عام 1993 وتدرجت فيه من مصنف وثائق ومعلومات الى مصنف أول وثائق ومعلومات ثم اختصاصي معلومات وأخيرا رئيس مجموعة قسم المعلومات.

>وساهمت العوضي خلال سنوات عملها في قسم المعلومات في تطور أرشيف الوكالة وانتقاله من الشكل الورقي الى الآلي كما شاركت في مشروع تحويل نشرتي الوكالة باللغتين العربية والانكليزية الى الشكل الآلي منذ أول بث للأخبار في الوكالة.

>وكان للفقيدة مساهمات أخرى في المطبوعات التي تصدرها الوكالة ككتب (أهم الاحداث) التي تصدر في نهاية كل عام وكتاب (النفط مقابل الغذاء) في منتصف تسعينات القرن الماضي اضافة الى الاصدارات الخاصة بتغطية الانتخابات التشريعية والبلدية.

>ومثلت الراحلة (كونا) في العديد من الفعاليات والنشاطات خارج الكويت في عدة دول كاليمن والامارات ومصر ولبنان. وتقدمت اسرة (كونا) الى ذوي الفقيدة ومحبيها بأحر التعازي بمصابهم الجلل داعية الباري عز وجل أن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

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