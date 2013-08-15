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"إخوان" الشرقية: 13 قتيلا بمركز منيا القمح خلال فض اعتصام "رابعة"

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"إخوان" الشرقية: 13 قتيلا بمركز منيا القمح خلال فض اعتصام "رابعة" "إخوان" الشرقية: 13 قتيلا بمركز منيا القمح خلال فض اعتصام "رابعة"

كتب : نظيمة البحراوى وأحمد محمود منذ 3 دقائق

أعلن حزب الحرية والعدالة أمانة مركز منيا القمح بالشرقية، عن مقتل 13 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المنتمين لعدة قرى بالمركز خلال أحداث فض قوات الشرطة لاعتصام رابعة العدوية، وهم كل من صلاح عبدالمجيد علي شردية، مقيم بقرية كفر الغنيمي، ومحمد أحمد هاني عبدالمقصود، مقيم بقرية العزيزية، ومحمود محمد عزب، مقيم بقرية أبوطوالة، ومحمد سعيد حسين أبوليلة، مقيم بقرية الجديدة، وأحمد محمد حافظ أحمد حسن عطالله وعبدالله أحمد السيد إبراهيم، مقيم بقرية الربعماية، وخالد أبومسلم، مقيم بالعقدة، وعبدالستار عبداللطيف الصياد، مقيم بكفربدران، ووجيه عبدالحميد مخيمر، مقيم بميت سهيل، والسيد عنبة، مقيم بندر منيا القمح، وأيمن رجب تهامي سليم، مقيم قطيفة العزيزية، وعمر صابر، مقيم بندر منيا القمح.

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