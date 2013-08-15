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وصول 7 آلاف طن كبريت و4 آلاف طن بضائع لموانئ السويس

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وصول 7 آلاف طن كبريت و4 آلاف طن بضائع لموانئ السويس وصول 7 آلاف طن كبريت و4 آلاف طن بضائع لموانئ السويس

قال عبد الرحيم مصطفى، مدير العلاقات العامة لموانئ البحر الأحمر، إن موانئ السويس استقبلت عددا كبيرا من سفن البضائع، موضحا أن ميناء استقبل 4 آلاف طن بضائع على السفينة "TKSN" قادمة من جدة السعودى و7 آلاف طن كبريت على السفينة "ENAB"، فيما غادر 8 آلاف طن بضائع معدات إلى .

وأضاف "مصطفى" لـ"اليوم السابع" أن العبارة "اليوسفية" غادرت ميناء سفاجا وعلى متنها 1900 من العاملين بدول الخليج، كما غادرت العبارة "القاهرة" وعلى متنها 1003، فيما وصل إلى ميناء نويبع 90 معتمرا على العبارة "عمان"، و100 معتمر على العبارة "سيناء".

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مصر 365

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