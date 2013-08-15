استشارى: النوم على الجنب أفضل الأوضاع للمرأة الحامل

لا تعرف الكثير من الحوامل أفضل الأوضاع للنوم حتى تتمكن من النوم الصحى وتحقيق رعاية صحية أفضل لحملها، فعملية الحمل لا تنتهى من الشعور بالإرهاق والتعب، وعدم القدرة على النوم، وعادة ما يكون التعب شديدا فى بداية الحمل حتى تعاد المرأة على النوم والتعامل مع تلك التغيرات.

أوضح دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، أن أفضل أوضاع النوم للمرأة الحامل على الجنب، مشيرا على أن النوم على الظهر خاصة فى المرحلة الأولى المتقدمة من الحمل يضغط على الأوعية الدموية مما يتسبب فى ضعف وصول الدم للجسم، وقد يؤدى ذلك لزيادة إحساس الحامل بالتعب والإرهاق، ويضعف من قدرتها على التنفس، أما النوم على البطن فإنه إن تم دون استشارة الطبيب فإن ذلك يمثل مشاكل فى نمو الجنين فأفضل وضع لنوم الحوامل هو أن تنام الحامل على جنبها مع استخدام وسادة أو أكثر لسند منطقة الظهر والبطن.

ونصح الحامل بأن تقوم بعمل تمرين التنفس بالحصول على شهيق عميق مع دفع البطن للأمام، وجعل العنق والكتف فى حالة القيام بتمرين الزفير مع العد من 1إلى 6، مع ضرورة أخذ الأمور ببساطة، لأن التوتر العصبى يزيد من مشاكلك النفسية.