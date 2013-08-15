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دراسة: تطوير عقاقير من الجريب فروت لعلاج أمراض القلب

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دراسة: تطوير عقاقير من الجريب فروت لعلاج أمراض القلب دراسة: تطوير عقاقير من الجريب فروت لعلاج أمراض القلب

قال باحثون بريطانيون، إن تطوير عقاقير من الجريب فروت تقوم بالاستفادة من جزيئات خاصة بتعزيز الصحة موجودة فى تلك الثمرة، قد يكون المفتاح الرئيسى للتغلب على أمراض القلب.

وذكرت صحيفة /ديلى إكسبريس/ البريطانية، أن علماء بجامعة جلاسكو اكتشفوا جزيئات حيوية فى الجريب فروت يمكن استخدامها لخفض الالتهابات التى قد تؤدى إلى الإصابة بمرض القلب، الذى يعد القاتل رقم 1 فى بريطانيا.

وقال الباحثون إن هذا الاكتشاف قد يسفر عن جيل جديد من العقاقير المضادة للالتهابات تكون أرخص سعرا وأقل سمية عن العلاجات الحالية.

وأشار باحثون بمؤسسة القلب البريطانية –التى شاركت فى تمويل الدراسة- إلى أن هذا الاكتشاف مثيرا للاهتمام وأنها تتطلع إلى معرفة المزيد عن كيف يمكن أن تساعد هذه الجزيئات فى تطوير علاجات مستقبلية أفضل

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