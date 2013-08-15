«الدفاع المدني» تخمد حريق وزارة المالية بعد تجدد اشتعال النيران في الطابق السابع

اشتعلت النيران داخل مبنى وزارة المالية في مدينة نصر للمرة الثانية، وقالت التحقيقات، إن ألسنة النيران ظهرت من الطابق السابع بمبنى الوزارة، وإن أجهزة الحماية المدنية تمكنت من إخمادها دون إصابات، فتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. تلقى اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية، بلاغًا من موظفي وزارة المالية بتجدد اشتعال النيران داخل مبنى الوزارة، وانتقل اللواء جمال حلاوة، مدير الإدارة، إلى موقع الحريق وتبين نشوب النيران في الطابق السابع، وانتقلت 6 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، وتم إخماد الحريق وجارٍ إجراء عمليات التبريد داخل المبنى بعد إخلائه من الموظفين والأوراق.

شبكةعيونالإخبارية

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