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هدوء حذر بكفر الشيخ.. وترقب أمني لمظاهرات إخوانية اليوم ردا على فض الاعتصامات

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هدوء حذر بكفر الشيخ.. وترقب أمني لمظاهرات إخوانية اليوم ردا على فض الاعتصامات هدوء حذر بكفر الشيخ.. وترقب أمني لمظاهرات إخوانية اليوم ردا على فض الاعتصامات

كتب : كرم القرشي منذ 27 دقيقة

تسود حالة من الهدوء والحذر الشديد من جهة الأجهزة الأمنية والمواطنين، بعد المعارك العنيفة التي شهدتها مدينة كفر الشيخ، أمس، وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة المئات والقبض على العشرات من جانب جماعة الإخوان المسلمين، ومؤيديهم.

وأعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية بكفر الشيخ، عن خروج مظاهرات من كافة مساجد كفر الشيخ، بعد ظهر اليوم تنديدا بالهجوم الدموي على ميداني رابعة العدوية، ونهضة والذي راح ضحيته مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب تقديرهم.

كانت محافظة كفر الشيخ شهدت أمس أحداثا عنيفة بعد خروج مظاهرات رافضة لفض الاعتصامين بالقوة، حيث تجمع آلاف المتظاهرون بميدان النصر القريب من مديرية الأمن، ومبنى المحافظة، وقامت قوات الأمن بتفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، وتمت ملاحقتهم بالشوارع الجانبية.

فيما تكثف مديرة أمن كفر الشيخ من تواجد الخدمات والدوريات، والمدرعات أمام المديرية والمنطقة المحيطة بها وبديوان عام محافظة كفر الشيخ، خاصة بعد محاولة اقتحامهما أمس من قبل المتظاهرين.

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