بوليساريو لا تستبعد العودة إلى النزاع المسلح فى الصحراء الغربية

هدد المسئول الكبير فى جبهة البوليساريو مصطفى بشير السيد أمس الأربعاء، بالعودة إلى النزاع المسلح ضد الرباط لتسوية أزمة الصحراء الغربية بسبب تعثر المفاوضات، وذلك خلال مؤتمر فى الجزائر.

وقال السيد، مستشار الأمين العام للجبهة محمد عبد العزيز، خلال لقاءات الصيف لكوادر حركته التى تعقد فى بومرداس (50 كلم شرق الجزائر العاصمة) أن جبهة البوليساريو "لا تستبعد العودة إلى الصراع المسلح إذا ما استمر المغرب على تأخير عملية المفاوضات".

وأضاف لوكالة الإنباء الجزائرية "إذا ما استمرت السلطات المغربية فى تعنتها لعرقلة وتأخير عملية المفاوضات لإيجاد حل للقضية الصحراوية يضمن حق الشعب الصحراوى فى تقرير المصير، سنضطر إلى الانتقال إلى مرحلة أخرى هى الصراع المسلح".

وأشار المسئول نفسه إلى أن المفاوضات "هى الوسيلة الفضلى فى رأى جبهة البوليساريو للتوصل إلى حل سلمى دائم وعادل يضمن إقامة علاقة حسن جوار مع المغرب".

ويقترح المغرب الذى يسيطر منذ السبعينات على المستوطنة الأسبانية السابقة خطة للحكم الذاتى تحت سيادته، لكن البوليساريو ترفض هذه الخطة مدعومة من الجزائر وتطالب باستفتاء حول تقرير المصير، ويبدو أن هذا النزاع فى مأزق رغم جهود كريستوفر روس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.