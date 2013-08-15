عمرو دياب يعتذر عن إصدار إحدى أغنيات ألبومه الجديد خلال الأحداث الجارية

كتب : عمرو عز الدين الأربعاء 14-08-2013 22:58

بعد أن طرح الفنان عمرو دياب أمس أغنية "الليلة" من ألبومه الجديد الذي سيصدر بنفس الاسم، على قناته الرسمية بموقع الفيديو "يوتيوب"، طرح اليوم أغنية أخرى من نفس الألبوم بعنوان "جرالي إيه".

ومع طرح الأغنية في وقت غير ملائم بعد فض اعتصامات الإخوان المسلمين في "رابعة العدوية" وميدان "النهضة"، قدّم عمرو دياب اعتذارا عبر قناته في "يوتيوب" قال فيه: "إحنا بنعتذر للناس كلها على إصدار الأغنية في الوقت ده، لكن الشركة المنتجة أصدرتها اليوم﻿ بالفعل على شبكاتها الاجتماعية، فكان لازم تكون موجودة على قناة الفنان عمرو دياب الرسمية، لكن احتراما لمشاعر الجميع حنكتفي بوجودها هنا فقط وعدم نشرها على شبكتنا الاجتماعية الرسمية أو حتى الإعلان عنها".

يذكر أن الموعد الرسمي لطرح ألبوم "الليلة" هو الثاني والعشرين من أغسطس، ولم يعلن عن أية تعديلات في الموعد على خلفية الأحداث الجارية.