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سكينة فؤاد: كنت أتمنى من البرادعي أن ينضم لحالة التكاتف الوطني.. ويغلب مصلحة الوطن

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سكينة فؤاد: كنت أتمنى من البرادعي أن ينضم لحالة التكاتف الوطني.. ويغلب مصلحة الوطن سكينة فؤاد: كنت أتمنى من البرادعي أن ينضم لحالة التكاتف الوطني.. ويغلب مصلحة الوطن

كتب : محمد عاشور منذ 53 دقيقة

قالت سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس لشؤون المرأة، إنها كانت تتمنى من الدكتور محمد البرادعي أن ينضم لوحدة الصف الوطني في حالة التكاتف الحالية، وألا يتقدم باستقالتة، وأن يعلي مصلحة الوطن.

وأضافت فؤاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحدث المصري"، مع الإعلامى محمود الورواري، أن الدكتور البراداعي يعلم كم المباردات التي تم عرضها من أجل الخروج من المشهد بشكل سلمي، ولكن الإخوان هم من تعنتوا وعرقلوا كل مباردات المصاحلة التي عرضت.

وأشارت إلى أن استمرار اعتصامات الإخوان يتسبب في خطورة شديدة على الأمن القومي لمصر، مشيرة إلى حزنها الشديد بسبب الدم المصري الذي سقط في الشوراع، مؤكدة أن مسؤولية هذا الدم تقع على عاتق جماعة الإخوان التي رفضت كل سبل فض الاعتصام بشكل سلمي ، وأصروا على العنف في مواجهة الدولة المصرية.

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