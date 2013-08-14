شباب بتحب مصر”تدين أعمال العنف من قبل جماعة الإخوان المسلمين”

أدانت مؤسسة “شباب بتحب مصر” أعمال العنف والتخريب والتكسير للمنشآت العامة والخاصة والاعتداء على قوات الجيش والشرطة التي شهدتها القاهرة اليوم ومختلف محافظات الجمهورية على خلفية فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية.

> وأعلنت المؤسسة استيائها البالغ من عمليات الحرق المتعمد للكنائس والأديرة وماتم كتابته من عبارات للتحريض على الفتنة علي جدران الحوائط بالشوارع في كل المحافظات.

> وطالبت المؤسسة على لسان رئيسها أحمد فتحي تيارات الإسلام السياسي بضبط النفس والتحلي بالروح الوطنية التي حثنا عليها الإسلام محملةً في الوقت ذاته جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها ومؤيديها مسئولية العنف التي شهدته البلاد اليوم.

> وأهاب فتحي برئيسي الجمهورية والحكومة وشيخ الأزهر وكل مصري حر بأن يقوموا بالحفاظ على مصر من الفتنة الطائفية والوقوف بجانب شركائنا في مصر من الأخوة المسيحيين وضرورة تغليظ العقوبة ضد مثيري الفتن.