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استقرار أسعار المنتجين بأمريكا فى يوليو

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استقرار أسعار المنتجين بأمريكا فى يوليو استقرار أسعار المنتجين بأمريكا فى يوليو

استقرت المنتجين فى الولايات المتحدة فى يوليو، فى إشارة إلى ضغوط تضخمية طفيفة للغاية على الاقتصاد، لكن ذلك قد يزيد مخاوف مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) من مخاطر انخفاض حاد فى التضخم.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن هبوط تكلفة الغاز الطبيعى والبنزين أدى إلى كبح جماح مؤشر أسعار المنتجين المعدل موسميا.

وتوقع محللون فى استطلاع لرويترز زيادة قدرها 0.3 فى المائة، لكن الضعف فى المؤشر إذا نحينا جانبا المكونات المتقلبة، مثل الطاقة والغذاء، وهو ما يشد اهتمام المركزى الذى حذر مؤخراً من مخاطر الانخفاض الحاد فى التضخم على الاقتصاد.

وارتفعت الأسعار المسماة بـ"الأساسية" 0.1 فى المائة خلال يوليو بأقل 0.2 فى المائة عما توقعه المحللون فى استطلاع رويترز.

ويثير التضخم المنخفض جدا قلقا نظرا لزيادة المخاطر من صدمة كبيرة للاقتصاد يمكن أن تدفع الأسعار والأجور فى اتجاه نزولى، وهو ما يعرف بالانكماش. وأشار بن برنانكى رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى إلى تلك المخاطر فى يوليو.

ويشجع التضخم المنخفض للغاية أيضا أنشطة الأعمال والمستهلكين على إرجاء المشتريات.

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مصر 365

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