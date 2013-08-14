الاتحاد الأوروبي يدعو المسؤولين المصريين لضبط النفس

كتب : الأناضول الأربعاء 14-08-2013 16:14

دعا مايكل مان، المتحدث باسم الممثلة السامية للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، المسؤوولين المصريين إلى ضبط النفس مجددًا تأكيد الاتحاد على أن العنف لا يشكل حلا.

وأعرب المتحدث عن مشاعر القلق البالغ نتيجة الأنباء الواردة بشأن سقوط قتلى وجرحى في مصر، في معرض تعليقه على تدخل قوات الأمن المصرية ضد المعتصمين من أنصار الديمقراطية في مصر، في ميداني "رابعة العدوية والنهضة" في القاهرة، ما أدى إلى مقتل ما لايقل عن 163 شخصًا إضافة إلى مئات الجرحى، من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

ومن جهتها، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، عن مشاعر الحزن نتيجة الأحداث التي شهدتها القاهرة، مؤكدة ضرروة إنهاء أعمال العنف بأسرع وقت، وحذرت الوزارة من مغبة استخدام القوة المفرطة، ودعت الأطراف المصرية إلى التحلي بضبط النفس، مقدمة تعازيها لذوي الضحايا.

ولفت البيان إلى إجراء وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، مشاورات مع المسؤولين المصريين قبل بضعة أيام، مشددًا على أن الخروج من الأزمة المصرية يكون عبر الحل السياسي فقط، الأمر الذي يتطلب تهيئة أرضية للحوار والمصالحة.