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طاهر أبوزيد يعتمد تعيين مجلس إدارة جديد لنادى دمياط

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طاهر أبوزيد يعتمد تعيين مجلس إدارة جديد لنادى دمياط طاهر أبوزيد يعتمد تعيين مجلس إدارة جديد لنادى دمياط

اعتمد طاهر أبوزيد، وزير الدولة لشئون الرياضة، قرار تعيين خمسة أعضاء جدد وقع عليهم اختيار محمد أبوجنبة رئيس نادى دمياط لاستكمال مجلس إدارة النادى بعد قبول استقالة ستة من أعضائه.

والأعضاء الجدد هم: هشام عزت أبوطالب وتم اختياره لمنصب نائب الرئيس ومحمد مسلم وتم تعيينه مشرفاً عاماً على الكرة، بالإضافة إلى أيمن حواس نجم الفريق السابق مشرفا على الناشئين ونبيل الطايفى وماهر البسيونى.

وقال هشام أبوطالب، نائب رئيس النادى، إنه تم تجديد الثقة فى الجهاز الفنى بقيادة سميح بلبولة والجهاز المعاون المكون من عادل بدوى مدربا عاما ورضا عبد الرازق مدربا، وإيهاب العوض مدربا لحراس المرمى، وهشام بزوم مديرا إداريا وشادى قويمة علاج طبيعى.

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مصر 365