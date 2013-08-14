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الأمن يسيطر على الشغب بعد إشعال النيران بفندق سياحى بالأقصر

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الأمن يسيطر على الشغب بعد إشعال النيران بفندق سياحى بالأقصر الأمن يسيطر على الشغب بعد إشعال النيران بفندق سياحى بالأقصر

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر فى السيطرة على أعمال العنف التى قام بها جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة، بعد أن أشعلوا النيران بفندق سياحى ومسجد ومحل ملابس شهير ومول تجارى بشارع معبد الكرنك.

كما أغلق أصحاب البازارات السياحية والمحلات التجارية بالأقصر البازارات والمحال الخاصة بهم، بعد أعمال العنف التى قام بها أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالأقصر.

وشهدت المدينة حرب شوارع وعمليات كر وفر بين الإخوان والأهالى واشتباكات بالأسلحة الآلية، حيث بدأت الأحداث عقب دعوة التحالف الوطنى لدعم الشريعة بالأقصر للتظاهر أمام مسجد أحمد النجم بساحة سيدى أبوالحجاج الأقصرى، والتى أعقبها الاعتداء على النقيب مهند متولى الضابط بإدارة مرور الأقصر، وسرقة سلاحه الميرى، وإشعال النيران بسيارته.

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مصر 365