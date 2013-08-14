أنصار الإخوان يغلقون الطرق الرئيسية بشمال سيناء

أغلق مئات الإخوان الطرق العامة والرئيسية بشمال سيناء، مما أدى إلى شلل تام فى المحافظة، حيث تم إغلاق الطريق الدولى (العريش / القنطرة) من أمام مدينة بئر العبد ووقف حركة المرور.

وحاول أعضاء جماعة الإخوان اقتحام قسم شرطة بئر العبد، وسط محاولات كر وفر بين قوات الأمن والإخوان، مما أدى إلى إتلاف إحدى سيارات الشرطة، والاعتداء على الكمين الأمنى فى مدخل المدينة.

وفى مدينة العريش العاصمة، تجمع العديد من أنصار مرسى أمام مسجد النصر بالمدينة، وتم قطع جميع الطرق التى تربط بين مختلف أحياء ومناطق المدينة ومديريات الخدمات، مما أدى إلى خلو المصالح الحكومية ومجلس المدينة من العاملين، وجارى الحشد للتوجه إلى مبنى ديوان عام محافظة شمال سيناء بالعريش، والتى خلت من العاملين أيضا.

وفى مدينة الشيخ زويد شرق العريش تجمعت أعداد أخرى فى مدخل المدينة وقطعت طريق (العريش/ رفح)، وتم إخلاء مجلس المدينة والإدارات الحكومية القريبة منه.

وفى مدينة رفح، نظم العشرات من أنصار المعزول مظاهرة داخل المدينة، احتجاجاً على فض اعتصامى رابعة والنهضة، أما فى وسط سيناء، اقتحم عدد من أنصار المعزول أحد المقار الأمنية بمنطقة العوجة بعد إخلائه من العاملين.