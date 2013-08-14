كارول سماحة مريضة وعرض "السيدة" تأجل مرة ثانية

كان من المقرر أن تطلق الفنانة كارول سماحة عروض "السيدة" على مسرح كازينو لبنان يوم غد الخميس، إلا أن نصائح الأطباء لها، حتمت عليها تأجيل العرض إلى نهاية العام الجاري.

وكانت كارول قد تعرضت لإصابة في ظهرها أثناء التمارين، ما دفع بها إلى تأجيل افتتاح العمل أسبوعاً واحداً، غير أن الأطباء وجدوا أن الفترة ليست كافية، فتمّ تأجيل العمل إلى شهر دسمبر المقبل.

وقد أرسلت شركة "روتانا" بياناً أعلنت فيه عن تأجيل الحفل مع تفصيل لحالة كارول الصحية جاء فيه "بعد الوعكة الصحيّة التي ألمّت بالفنانة كارول سماحة أثناء تمارين إستعراض السيدة والتي أجبرتها على ملازمة السرير لأسبوعين متتاليين، تبيّن وحسب التقرير الطبّي من البروفسورعامر عبدالله اخصائي في جراحة العظم والمفاصل، أن كارول تعاني من إلتهاب في مفصل الحوض مما يُلزمها الراحة التامة لمدة شهر دون ممارسة أي نشاط رياضي أو إستعراضي.

لذا ، قرّرت إدارة شركة روتانا للصوتيات كونها منتجة الإستعراض ، تأجيله الى شهر ديسمبر 2013 متمنّين للفنانة الشفاء العاجل ومتأسّفين من الجمهور الكريم لهذا الطارئ المزعج الذي حال دون تنفيذ العمل بالموعد المحدّد آملين اللقاء المرتقب في ديسمبر 2013 ."

"سيدتي نت" تتمنّى لكارول الشفاء العاجل.