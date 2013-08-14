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مقتل وإصابة 4 فى انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد

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مقتل وإصابة 4 فى انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد مقتل وإصابة 4 فى انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد

قال مصدر أمنى عراقى اليوم الأربعاء، إن أربعة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح فى انفجار عبوة ناسفة بمنطقة التاجى شمالى العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق بقضاء التاجى شمالى بغداد انفجرت اليوم مستهدفة المدنيين مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف أن قوة أمنية سارعت إلى مكان الحادث وطوقته، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج وجثتى القتيلين إلى دائرة الطب الشرعى.

وكانت بغداد قد شهدت صباح اليوم مقتل ضابط برتبة عقيد إثر انفجار سيارة لاصقة كانت مثبتة بسيارته شمالى العاصمة.

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