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هيئة السلع التموينية تستعبد تأثر واردات مصر بارتفاع أسعار القمح الروسى

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هيئة السلع التموينية تستعبد تأثر واردات مصر بارتفاع أسعار القمح الروسى هيئة السلع التموينية تستعبد تأثر واردات مصر بارتفاع أسعار القمح الروسى

استبعد ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، تأثر وارادت من القمح جراء ارتفاع تصدير القمح الروسى، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن مصر تعتمد على مناشئ مختلفة لاستيراد القمح مثل (أوكرانيا ورومانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأوضح عبد الفتاح أنه منذ قيام الدكتور محمد أبو شادى، وزير والتجارة الداخلية، بفتح باب استيراد القمح من الخارج فى 18 يوليو الماضى، أجرت الهيئة العديد من المناقصات لشراء القمح، حيث تم استيراد نحو 780 ألف طن قمح، منها 120 ألف طن قمح من روسيا، والباقى من دول أخرى.

كانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت أمس ارتفاع أسعار القمح الروسى إلى 254 دولارا للطن فى البحر الأسود للعقود الآجلة نهاية الأسبوع الماضى بسبب سوء الأحوال الجوية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح فى العالم، فيما تعد روسيا أكبر مصدر للقمح فى العالم.

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مصر 365

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