خبراء يتوقعون إعلان انتهاء الركود الاقتصادى فى منطقة اليورو

يتوقع الخبراء أن تظهر بيانات الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة المقرر صدورها، اليوم الأربعاء، انتهاء الركود الاقتصادى المستمر منذ 18 شهرا فى أعقاب النمو القوى لاقتصاد ألمانيا، وهو أكبر اقتصادات أوروبا والمنطقة.

من المتوقع أن تعلن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.0% خلال الربع الثانى من العام الحالى مقابل انكماشه بمعدل0.1% خلال الربع الأول من العام.

ستصدر بيانات الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو، بعد إعلان مكتب الإحصاء الاتحادى فى ألمانيا حيث يتوقع المحللون الإعلان عن نمو اقتصاد ألمانيا بمعدل 0.6% خلال الربع الثانى.

ولكن بعض المحللين يتوقعون إعلان نمو اقتصاد ألمانيا خلال الربع الثانى من العام الحالى بمعدل 75.0% من إجمالى الناتج المحلى بعد نموه بمعدل 0.1% خلال الربع الأول.

فى الوقت نفسه حذر محللون من احتمالات تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد ألمانيا خلال الشهور المقبلة، وقال يورج كرامر كبير المحللين الاقتصاديين فى كوميرتس بنك الألمانى، إن الشركات الألمانية ستظل مترددة فى الاستثمار مع استمرار الغموض الذى يحيط بمستقبل مبيعاتها فى غرب أوروبا مع استمرار أزمة الديون السيادية فى المنطقة دون حل.

تعانى منطقة اليورو التى تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبى من ركود اقتصادى متواصل على مدى 18 شهرا.

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