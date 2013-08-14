استقرار البطالة فى بريطانيا عند 7.8% فى يونيو

استقر معدل البطالة فى بريطانيا عند 7.8% فى يونيو، لكن انخفاضا حادا فى طلبات إعانة البطالة فى يوليو يشير إلى تحسن فى سوق العمل.

وتجرى متابعة سوق العمل فى بريطانيا عن كثب، بعدما أشار بنك انجلترا المركزى الأسبوع الماضى إلى عزمه رفع أسعار الفائدة حتى تنخفض البطالة إلى سبعة%، ما لم يضر ذلك بتوقعات التضخم والاستقرار المالى.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن عدد المطالبين بإعانة بطالة انخفض بواقع 29 ألفا 200 الشهر الماضى، أى ما يوازى تقريبا مثلى وتيرة الانخفاض التى توقعها المحللون.

وانخفض عدد المطالبين بإعانة بطالة للشهر التاسع على التوالى، لينخفض لأقل نسبة فيما يزيد على أربعة أعوام.