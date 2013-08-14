أخبار عاجلة

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

استقرار البطالة فى بريطانيا عند 7.8% فى يونيو

Google+ Print
استقرار البطالة فى بريطانيا عند 7.8% فى يونيو استقرار البطالة فى بريطانيا عند 7.8% فى يونيو

استقر معدل البطالة فى بريطانيا عند 7.8% فى يونيو، لكن انخفاضا حادا فى طلبات إعانة البطالة فى يوليو يشير إلى تحسن فى سوق العمل.

وتجرى متابعة سوق العمل فى بريطانيا عن كثب، بعدما أشار بنك انجلترا المركزى الأسبوع الماضى إلى عزمه رفع الفائدة حتى تنخفض البطالة إلى سبعة%، ما لم يضر ذلك بتوقعات التضخم والاستقرار المالى.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن عدد المطالبين بإعانة بطالة انخفض بواقع 29 ألفا 200 الشهر الماضى، أى ما يوازى تقريبا مثلى وتيرة الانخفاض التى توقعها المحللون.

وانخفض عدد المطالبين بإعانة بطالة للشهر التاسع على التوالى، لينخفض لأقل نسبة فيما يزيد على أربعة أعوام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟

هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟

300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري

300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم