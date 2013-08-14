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لبنان يشكو إسرائيل فى مجلس الأمن لاختراق حدوده يوم 7 أغسطس

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لبنان يشكو إسرائيل فى مجلس الأمن لاختراق حدوده يوم 7 أغسطس لبنان يشكو إسرائيل فى مجلس الأمن لاختراق حدوده يوم 7 أغسطس

وجه لبنان شكوى ضد إسرائيل لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلى باختراق الخط الأزرق، ودخولها فى حقل ألغام داخل الأراضى اللبنانية بتاريخ 7 أغسطس الجارى.

ووجه وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى عدنان منصور عبر بعثة لبنان الدائمة فى نيويورك هذه الشكوى للمجلس.

واعتبرت الشكوى أن هذا العمل يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية، ولقرار مجلس الأمن الدولى رقم 1701 وللقانون الدولى ولميثاق الأمم المتحدة، كما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وطلب الوزير اللبنانى من البعثة التقدم بهذه الشكوى إلى مجلس الأمن الدولى وإيداعها الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ورئاسة مجلس الأمن الدولي، لكى تقوم هذه الأخيرة بتوزيعها على الدول الأعضاء فى مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

وطلب الوزير منصور أيضا إيداع نص الشكوى رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومطالبتها بإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة.
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