أنصار الرئيس المعزول يغلقون ميدان الساعة بقنا.. والأمن يعلن حالة الاستنفار القصوى

كتب : رجب آدم منذ 23 دقيقة

أغلق العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، ميدان الساعة وسط مدينة قنا بالكامل، احتجاجًا على فض اعتصامي "النهضة" و"رابعة العدوية" من قبل الشرطة صباح اليوم.

ودعت منصة اعتصام ميدان الساعة، المواطنين إلى النزول للميدان رفضًا لما أسموه بـ"الفض الغاشم" لاعتصامي "النهضة" و"رابعة العدوية"، استعدادًا لمحاصرة ديوان عام محافظة قنا.

وأدى إغلاق ميدان الساعة إلى شلل تام في حركة السير بالمدينة.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت مدرية أمن قنا حالة الاستنفار القصوى على كافة المنشآت الحكومية، وخاصة سجن قنا العمومي والكنائس، تحسبًا لأي أعمال شغب قد تحدث كرد فعل.

ومن جهة أخرى، توقفت حركة القطارات في محافظة قنا في الاتجاهين القبلي والبحري، ما أدى إلى تكدس العشرات من المواطنين في محطات قنا المختلفة.