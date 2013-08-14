غارة إسرائيلية تدمر منصة لإطلاق الصواريخ فى قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلى إنه شن غارة جوية ودمر منصة لإطلاق الصواريخ فى قطاع غزة. وأضاف الجيش أن أحدا لم يقتل فى الهجوم.

وأردف الجيش أن غارة صباح اليوم الأربعاء، جاءت ردا على إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل يوم أمس من قبل مسلحين من القطاع. وسقط ذلك الصاروخ فى منطقة مفتوحة جنوبى إسرائيل دون أن يحدث أضرارا أو إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلى أن غارته أصابت المنصة مباشرة فى غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الليفتنات كولونيل بيتر ليرنر، إن إسرائيل تحمل حركة حماس مسؤولية الهجوم من غزة، وإن الجيش سيواصل ضرب البنية التحتية للمتشددين فى القطاع.

ويأتى هجوم اليوم فى الوقت الذى تتصاعد فيه التوترات جنوبى إسرائيل. ويوم أمس "الثلاثاء" أسقطت إسرائيل صاروخا أطلق من مصر باتجاه ميناء إيلات.