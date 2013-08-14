"الفراعين" تعلن احتجابها 24 ساعة احتجاجا على عجز الحكومة عن فض الاعتصامات

توفيق عكاشة يدعو للتظاهر الجمعة المقبل

كتب : محمد عاشور الأربعاء 14-08-2013 05:37

أعلنت قناة "الفراعين"، التي يملكها الإعلامي توفيق عكاشة، احتجابها لمدة 24 ساعة؛ احتجاجا على ضعف حكومة الدكتور حازم الببلاوي، حسب وصفها.

وأصدرت القناة بيانا جاء فيه أن الحكومة أتثبت عدم صلاحيتها، والتي جاءت من 4 أحزاب فقط لا وجود لها في الشارع، عاجزة عن فض الاعتصامات وفرض هيبة الدولة، وتعمل بكل دقة على تنفذ أجندة العدو الأمريكي ما يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية؛ لأن أغلب رجالها هم رجال الصف الثالث للأمريكان في مصر، وهذا ما ظهر في حركة المحافظين الأخيرة، وهذا ما يثبت أن الحكومة غير مؤهلة، وهذا ما حذر منه مفجر الثورة ومهندس انتصار الأمة الدكتور توفيق عكاشة".

وأضاف البيان "ونظرا لأن قناة الفراعين هي لسان حال الشعب، تعلن احتجاج الشعب على تمكين هذه الأحزاب الأربعة من قياداتها غير المؤهلة في المواقع التنفيذية للدولة، وهذا الخطا الذي يتكرر بصورة طبق الأصل عندما ترك المشير حسن طنطاوي الإخوان يحيطوه حتى ووقع في فخهم".

وتابع البيان "يعلن الإعلامي توفيق عكاشة، المواطن المصري، دعوة الشعب في جميع المحافظات الخروج يوم الجمعة الساعة 4 عصرا المطالبة بما يلي:

1- سرعة محاكمة قيادات الإخوان المتأسلمين المتورطين في أحداث العنف.

2- منع أي مصالحات مع الإرهابيين ومواجهة الإرهاب تنفيذا لتفويض الشعب ويدعو جمبع وسائل الإعلام للتضامن معه.

3- إقالة الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية.

4- إقالة حكومة حازم الببلاوي مع الحفاظ على وزيري الدفاع والداخلية فقط.