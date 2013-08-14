عباس يستقبل أسرى محررين.. ويصرح: هؤلاء هم المقدمة والبقية ستأتي

كتب : أ ف ب الأربعاء 14-08-2013 01:56

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال استقباله عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين من السجون الإسرائيلية، إن هذه الدفعة هي المقدمة، وأن البقية تأتي وستأتي.

وقال عباس، خلال حفل استقبال لأحد عشر أسيرا وصلوا مقر الرئاسة الفلسطينية بعد تحريرهم بموجب اتفاق استئناف المفاوضات الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأميركية، "نهنىء أنفسنا ونهنىء أهلنا واخوتنا الذين خرجوا وتحرروا من الأسر".

وأضاف "نقول لهم ولكم أن البقية تأتي وستأتي. هؤلاء هم المقدمة وهناك أخوة آخرون سيعودون وسترونهم هنا".

وتابع "أبعث بالتحية والتهنئة لكل أهلنا ولأسرى الحرية في السجون ونقول لهم لن يهدا لنا بال حتى تكونوا بيننا جميعا".