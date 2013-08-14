إنترنت المزاحمية.. تعثر التحميل يدفع المستخدمين إلى النوافذ

سعود الخزيم (المزاحمية)

انتقدت بعض الجهات الحكومية العاملة في محافظة المزاحمية والأحياء ما اسموه بطء وانقطاع خدمة الشبكة العنكبوتية «أنترنت» وطلبت من الجهة المخدمة سرعة معالجة الأمر مطالبين في ذات الوقت تزويدها بخدمات الجيل الثالث، وقال بعض المواطنين في المزاحمية إن المحافظة تعاني بصورة واضحة من تدني خدمة أنترنت ما أثر سلبا على بعض الجهات الحكومية في تسيير أعمالها وخدمة المراجعين .. وهو أمر عاد سلبا في ناحية الزحام وهدر الوقت، كما انتقد المتحدثون غياب خدمة (دي. أس. ال) المرتبطة بالهاتف الثابت بالرغم من الطلب المتزايد على الخدمة التي لم تعمل حتى الآن. «عكاظ» جالت في بعض المواقع والجهات الحكومية والأحياء واستطلعت أراء المواطنين في هذا الشأن، حيث قال كل من محمد بن سعد السبيعي وعبدالعزيز بن فهد السبيعي من (سكان حي حضار) الواقع شمال المحافظة أنهم يعانون من ضعف وانقطاع خدمة الجيل الثالث باستمرار، مشيرين إلى أنهم يضعون أجهزتهم النقالة على النوافذ لالتقاط الإرسال خاصة أنه لا يوجد برج قريب يقوم بتقديم الخدمة للمشتركين بالحي.في (حي المروج) غرب المحافظة أشار منصور بن سعد العتيبي إلى أن خدمة الأنترنت متقطعة بشكل مستمر كاشفا أنهم يعتمدون على الخدمة في إنجاز أعمالهم المرتبطة بالجهات الحكومية، مضيفا أن تغطية الخدمة للجوال وخاصة داخل المنازل ضعيفة، وطالب كل من عبدالرحمن بن سعد الزمامي وتركي الغفيلي (من سكان حي شخيب ) بتشغيل خدمة (دي .أس .ال) حيث أنهما يدفعان رسوم الاشتراك في هذه الخدمة إلا أنها لا تعمل بالشكل المطلوب إلا بوجود خدمة الجيل الثالث الذي يفتقر إليه هذه الحي، كاشفين عن أن اشتراكهم بسرعة 4 ميغا إلا أن السرعة المتواجدة حاليا لا تتعدى 2.5تقريبا ومتقطعة بشكل مستمر. المواطن إبراهيم بن محمد السياري (من سكان حي طويق) حث الجهات ذات العلاقة النظر في ضعف وانقطاع خدمة (دي . أس . ال) في الحي موضحا أنه من ضمن المشتركين في هذه الخدمة ويدفع مبلغ للشركة دون مبرر، وبين السياري أن لديه بلاغات لتعطل الخدمة ولايتم إصلاحها.وذكر من جانبه، ناصر القحطاني من (سكان مركز نساح) أنه وبقية السكان يعانون من ضغف شديد في خدمة الجيل الثالث وعدم توفره في قرية عجاج نهائيا، وقال إن المواطنين يعتمدون على برج واحد وهو المتواجد بين هجرة المناخ وقرى نساح.. وقال فيصل مبارك المطيري (من سكان حي الهدى ) إنه سبق أن تقدم بطلب خدمة (دي .أس .ال) منذ أكر من 8 أشهر ولم يتم تركيبها، مبينا أن الشركة لا تتأخر في فصل الخدمة عن المشترك في حالة عدم سداده بشكل سريع بينما طلب تقديم إصلاح الخدمة يأخذ وقتا طويلا.واستغرب فيصل ناصر الشمري (من سكان حي نوارة) جنوب المحافظة من عدم تلبية الشركة لمطالبهم بتوصيل الهاتف الأرضي للحي منذ أكثر من عام.وفي المقابل أكدت مصادر في الجهات الحكومية بالمحافظة أنهم يواجهون عطلا مستمر في خدمة الأنترنت خاصة أنهم يعتمدون على هذه الخدمة في إنجاز معاملات المواطنين ما يسبب في ازدحام وطوابير للمراجعين.