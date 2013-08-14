لا تراجع عن ملاحقة المطاعم المخالفة والتشهير ليس مسؤوليتنا

محمد الغامدي (الرياض)

جدد وكيل امانة منطقة الرياض للخدمات، الدكتور ابراهيم بن مبارك ابودجين، التاكيد على استمرار الحملات التي تنظمها أمانة الرياض على المنشآت المخالفة لقوانين الصحة والسلامة، نافيا ارتباطها بشهر رمضان. وقال في حديث لـ «عكاظ» ان الحملة ستتواصل لما لها من أهمية وانعكاس على صحة المواطن ولما لهذه التجاوزات من مخاطر.واضاف أن حملات الأمانة الرقابية على المطاعم والباعة الجائلين غير السعوديين لن تتوقف وأنها ستتواصل بين فترة وأخرى، مشيرا إلى أن هناك حملات مبرمجة خلال الأيام المقبلة على المخابز ومحلات الحلويات والمطاعم في الفنادق والمجمعات التجارية. وأوضح أن ما جرى رصده خلال الأيام الماضية أسفر عن إغلاق مئات المطاعم وبوفيه وكافتيريا والمخابز وأن الإغلاق تتحدد مدته بمدى إصلاح صاحب المنشآة الوضع المخالف مع فرض توقيع الغرامة المالية عليه واضاف ان فصل الصيف تزداد فيه درجة الحرارة مما يجعل هناك احتمالية كبيرة لفساد الأغذية وتحللها إذا لم تحفظ بالطريقة الصحيحة والملائمة، وقال ان نحو 600 موظف بين مراقب ومشرف يواصلون جهودهم لمراقبة تلك المنشآت من خلال 15 بلدية بالرياض تنظم الحملات على كافة الأحياء الصغيرة منها والكبيرة ولمختلف المطاعم والبوفيهات والمقاهي مؤكدا ان اعلان اسماء المنشآت المخالفة ليست مسؤوليتهم ولسنا مطالبين بالتشهير في أي مخالف لأن لها جهاتها المعنية في وزارة التجارة.