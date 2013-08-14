"الصناعات المعدنية" تجتمع مع وزير الصناعة لمناقشة معوقات القطاع

قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الغرفة طالبت وزارة الصناعة بتحديد موعد لمقابلة وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور، وذلك لمناقشة المعوقات التى تواجه قطاع الصناعات المعدنية والعمل على حلها.

وأضاف حنفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الغرفة ستقوم بعرض جميع المعوقات التى توجها، والتى تقف عقبة فى نمو وتطوير القطاع خلال اجتماعها مع الوزير، لافتا إلى أن أبرز تلك المعوقات هى مد رسم الحماية على وردات الحديد إلى 3 سنوات مع زيادة نسبة الرسوم من 6.8% إلى 10 أو15% أسوة بالدول الأخرى، مثل تركيا والصين والأردن.

وأوضح حنفى أن المعوقات تتضمن أيضا مشاكل الطاقة بجميع أنواعها، مثل ارتفاع أسعار الطاقة على المصانع، وإلزام أصحاب المصانع بإنشاء محطات كهرباء مستقلة لمصانعهم، بالإضافة إلى المعوقات التى تواجه الصناع مع هيئة التنمية الصناعية من تراخيص وتوفير أراض.