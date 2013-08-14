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200 جندي يتركون الخدمة بالجيش العراقي ويطلبون الالتحاق بـ"البيشمركة"

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200 جندي يتركون الخدمة بالجيش العراقي ويطلبون الالتحاق بـ"البيشمركة" 200 جندي يتركون الخدمة بالجيش العراقي ويطلبون الالتحاق بـ"البيشمركة"

كتب : الاناضول الأربعاء 14-08-2013 00:19

قالت وزارة البيشمركة "جيش إقليم شمال العراق"، إن "نحو 200 من عناصر الجيش العراقي تركوا الخدمة وطالبوا بالانضمام إلى وزارة البيشمركة".

وأوضح المتحدث باسم وزارة البيشمركة، هلكرد حكمت، أن "نحو 200 من عناصر الجيش العراقي من الأكراد تجمعوا أمس، أمام مبنى وزارة البيشمركة في مدينة أربيل (350 كلم شمال بغداد) وطالبوا بتسجيلهم في وزارة البيشمركة".

وأضاف حكمت: "تحدثنا إلى ممثلين عن الجنود وكلهم اكدوا تركهم الخدمة في صفوف الجيش العراقي لأنهم مهمشون في مواقعهم وطلبوا تسجيلهم في وزارة البيشمركة لأنها تعد مرجعا بالنسبة لهم".

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