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انطلاق مليونية "لا لتهميش القبائل العربية" الجمعة المقبلة

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انطلاق مليونية "لا لتهميش القبائل العربية" الجمعة المقبلة انطلاق مليونية "لا لتهميش القبائل العربية" الجمعة المقبلة

ينظم عدد من القبائل العربية المصرية بجميع محافظات مليونية تحت شعار"لا لتهميش القبائل العربية"، ونبذ العنف والفتنة الطائفية التى انتشرت فى عدد من قرى صعيد مصر، وطرح مبادرة حقيقية للمصالحة الوطنية بين جميع أطراف الشعب المصرى تحت عنوان "عفا الله عما سلف"، وذلك بميدان الرماية بمحافظة الجيزة الجمعة المقبلة.

وقال عادل دهيل الرمحى المنسق العام لمليونية القبائل العربية فى مصر، إن الهدف الرئيسى من مليونية" لا لتهميش القبائل العربية" هو تفعيل دول القبائل العربية المهمش منذ سنوات وشعورهم بعد ثورة 30 يونيو، وتأييدهم للجيش المصرى العظيم ودروه فى حماية مطالب الشعب، بأن يكون لهم دور أكبر فى المشاركة الحقيقية والفعالة فى بناء مصر، وتحقيق الاستقرار لها.

وأضاف الرمحى لـــ" اليوم السابع"، أن مطالب القبائل العربية المصرية التى سترفع خلال المليونية الجمعة المقبلة، تتمثل فى، إدراج القبائل العربية فى التشكيل الوزارى والحكومى، وتشكيل المحافظين والمجالس المحلية، مشاركتهم فى تشكيل وتعديل الدستور المصرى، ودخول أبنائهم كليات الجيش والشرطة المقصورة على بعض أبناء القبائل، المشاركة فى المناصب الدبلوماسية، وتمثيل عادل لعدد النواب بمجلسى الشعب والشورى لأبناء القبائل.

وأوضح الرمحى، أن أبناء القبائل يأملون عمل منطقة السلوم وحلايب وشلاتين منطقة تجارية حرة على غرار بور سعيد، لما سينعكس بالإيجاب على تنمية المنطقة، وتفعيل وزارة تنمية سيناء التى تم اقتراحها سابقا، وأن يتواجد مستشار ثقافى اجتماعى فى السفارات المصرية بالدول ذات الطابع القبلى مثل ليبيا الأردن تونس والكويت والإمارات لتقريب وجهات النظر بين أبناء القبائل وبعضهم البعض.

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مصر 365

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