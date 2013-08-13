بدء عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجن أيالون الإسرائيلي

كتب : أ ش أ منذ 25 دقيقة

انطلقت الحافلات التى تقل الأسرى الفلسطينيين الـ 26 المقرر الإفراج عنهم من سجن أيالون، شمال غرب القدس، مساء اليوم، حيث تم نقلهم على متن حافلتين توجهت إحداهما الى معسكر عوفر غرب رام الله، ومن ثم سينقلون في سيارات خاصة معتمة النوافذ إلى حاجز بيتونيا، في حين توجهت الحافلة الأخرى إلى حاجز "إيرز" شمالي قطاع غزة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه من المقرر أن يفرج عن هؤلاء الأسرى رسميا بعد منتصف هذه الليلة وقرب ساعات فجر الأربعاء.

وذكرت أن نوافذ الحافلتين محكمة الإغلاق ومعتمة بحيث لا يتسنى للأسرى فتحها ورفع أيادهم في إشارة النصر.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن سلطات الاحتلال أجبرت الأسرى الواردة أسماؤهم في قائمة الإفراج على التوقيع على وثيقة يتعهدون من خلالها عدم المشاركة في أي عمل "يمس بأمن إسرائيل" تحت طائل العقوبة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس طلب من أعضاء القيادة الفلسطينية التواجد في مقر المقاطعة لاستقبال الأسرى المفرج عنهم حتى لو كان ذلك في ساعات الفجر.