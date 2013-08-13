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انخفاض معدل التضخم فى بريطانيا فى يوليو

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انخفاض معدل التضخم فى بريطانيا فى يوليو انخفاض معدل التضخم فى بريطانيا فى يوليو

تراجع معدل تضخم المستهلكين فى بريطانيا قليلا فى يوليو بفضل انخفاض أسعار تذاكر الطيران، وتكلفة الملابس لكن ثمة مؤشرات على ضغوط سعرية فى القطاع العقارى.

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين نزل إلى 2.8% الشهر الماضى من 2.9% فى يونيو، وبما يتفق مع توقعات الاقتصاديين.

غير أن أسعار المنازل التى لا تدخل مباشرة فى مؤشر تضخم أسعار المستهلكين ترتفع سريعا، وتشير بيانات رسمية إلى أن أسعار المنازل ترتفع بوتيرة تتجاوز معدل التضخم السنوى عند 3.1%.

وارتفعت الأسعار فى العاصمة- التى أحيانا ما تكون مؤشرا استباقيا لبقية البلاد بنسبة 8.1%.

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مصر 365

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