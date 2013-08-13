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ماجد المهندس يواصل نجاح حفلاته وينتظر "عاصمة الضباب"

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ماجد المهندس يواصل نجاح حفلاته وينتظر "عاصمة الضباب" ماجد المهندس يواصل نجاح حفلاته وينتظر "عاصمة الضباب"

شهدت الحفلة الثانية للفنان ماجد المهندس خلال احتفالات عيد الفطر المبارك في دبي بقاعة الأندلس في فندق الحبتور جراند حماساً جماهيراً كبيراً، بدأ واشتعل مع أنغام أغنية "الميجانا" التي افتتح بها السهرة الغنائيّة، التي استمرّت حتى ساعات الصباح الأولى، حيث تنقّل "المهندس" بين المواويل والأغاني التي قدّمها ضمن الجدول الغنائيّ المعدّ مع فرقته الموسيقيّة بقيادة المايسترو مدحت خميس.
قدّم الفنان باقة متنوّعة من أغانيه الشهيرة خلال الحفلة، من بينها أغنية "كيف تحسّ"، قبل أن يقدّم موالاً، بناءً على طلب الجمهور، ويتبعه بأغنية "قوة قوة"، ثمّ "أحبك موت"، و"سحرني حلاها" التي لا تزال تحتلّ المرتبة الأولى في القوائم الغنائية الإذاعية كأكثر الأغاني طلباً، رغم مرور ما يُقارب السنة على إصدارها الأولى.
أدّى المهندس خلال السهرة موّاله الجديد "أنا أحبك" الذي أطلقه خلال مشاركته في برنامج "أراب أيدول 2013"، ولاقى في حينه انتشاراً كبيراً، ثمّ أغنية "ناديت" وغيرها من أغاني ألبومه الجديد.
ومن المقرّر أن يُغادر المهندس إلى لنـدن ليُحيي حفلته الثالثة، ضمن جولته الغنائيّة في شهر آب/أغسطس 2013، التي تنظمها شركة "روتانا" ليُلاقي الجمهور العربيّ في عاصمة الضباب، في فندق "جرفنر هاوس" غريت رووم – بارك لين، وليتبعها بعد ذلك بحفلات أخرى في فرنسا والمغرب

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