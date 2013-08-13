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محمد صفاء عامر.. صعيدي الدراما المصرية

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محمد صفاء عامر.. صعيدي الدراما المصرية محمد صفاء عامر.. صعيدي الدراما المصرية

كتب : سارة سعيد الثلاثاء 13-08-2013 16:21

ذئاب الجبل.. حلم الجنوبي.. الضوء الشارد.. مسألة مبدأ.. حدائق الشيطان، كلها أعمال حفرت اسم الكاتب الكبير محمد صفاء عامر، بحروف من ذهب في تاريخ الدراما المصرية التي تناولت عادات الصعيد.

نشأ السيناريست محمد صفاء عامر الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، بمحافظة قنا في صعيد . ويبدو أن نشأته وحياته هناك دفعته لتجسيدها في مسلسلات تسلط الضوء على عادات وتقاليد أهل الصعيد التي لا يعرفها الكثير، فاستطاع أن يناقش ويبرز أهم مشاكل وقضايا الصعيد التي ما زالت موجودة حتى يومنا هذا، من خلال العادات الموروثة للأجيال.

قدم عامر للدراما المصرية العديد من المسلسلات؛ أهمها "ذئاب الجبل" و"الضوء الشارد" و"حلم الجنوبي" و"الحب موتا" و"أمس لا يموت" و"حق مشروع" و"أفراح إبليس" و"نقطة نظام" و"عدى النهار"، وكان له بضع تجارب سينمائية هي "الهروب إلى القمة" و"الطيب والشرس والجميلة" و"اتفرج يا سلام" و"الشيطان يقدم حلا" و"صعيدي رايح جاي"، وكان قبل وفاته يضع اللمسات الأخيرة على سيناريو مسلسل "شفيقة ومتولي" المأخوذ عن التراث المصري.

كانت لعامر بعض الآراء الجريئة؛ كعدم اعترافه بالحجاب فرضا إسلاميا، كما أنه رفض ظاهرة الفنانات المحجبات لأن التمثيل يتنافى مع ارتداء الحجاب، ورفض مسلسلات السيرة الذاتية لأن شركات الإنتاج تُظهر الشخصية ملائكية بدون أخطاء، لكنه كان عازما على تقديم سيرة فريد الأطرش الذاتية في عمل تليفزيوني.

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