أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محمد عبد الظاهر من أمين عام الإدارة المحلية لمحافظ القليوبية

Google+ Print
محمد عبد الظاهر من أمين عام الإدارة المحلية لمحافظ القليوبية محمد عبد الظاهر من أمين عام الإدارة المحلية لمحافظ القليوبية

يعد المهندس محمد عبد الظاهر الرجل الثانى فى وزارة التنمية المحلية وكان يرأس اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية فضلا عن أنه كان من أنصار تطبيق اللامركزية وشارك فى العديد من المؤتمرات المحلية والعالمية للاستفادة من تجارب الدول المختلفة فى تطبيق اللامركزية.

وقد بدأ المهندس محمد عبد الظاهر العمل فى المحليات عام 1979 كمدير لمكتب محافظ القاهرة ثم مديراً عاماً للمكتب الفنى عام 89 ورئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ عام 2005 ثم سكرتيراً مساعداً لمحافظ الاسكندرية عام 2007 ثم سكرتيراً عاماً لمحافظة حلوان عام 2010 وبعد إلغاء المحافظة تم تعيينه سكرتيراً عاماً لمحافظة الدقهلية وبعد اختيار المستشار محمد عطية وزيراً للتنمية المحلية قام بتعيينه رئيساً لقطاع ديوان الوزارة ثم أميناً عاماً للإدارة المحلية، وأخيرا تم اختياره محافظا للقليوبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365