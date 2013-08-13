محمد عبد الظاهر من أمين عام الإدارة المحلية لمحافظ القليوبية

يعد المهندس محمد عبد الظاهر الرجل الثانى فى وزارة التنمية المحلية وكان يرأس اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية فضلا عن أنه كان من أنصار تطبيق اللامركزية وشارك فى العديد من المؤتمرات المحلية والعالمية للاستفادة من تجارب الدول المختلفة فى تطبيق اللامركزية.

وقد بدأ المهندس محمد عبد الظاهر العمل فى المحليات عام 1979 كمدير لمكتب محافظ القاهرة ثم مديراً عاماً للمكتب الفنى عام 89 ورئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ عام 2005 ثم سكرتيراً مساعداً لمحافظ الاسكندرية عام 2007 ثم سكرتيراً عاماً لمحافظة حلوان عام 2010 وبعد إلغاء المحافظة تم تعيينه سكرتيراً عاماً لمحافظة الدقهلية وبعد اختيار المستشار محمد عطية وزيراً للتنمية المحلية قام بتعيينه رئيساً لقطاع ديوان الوزارة ثم أميناً عاماً للإدارة المحلية، وأخيرا تم اختياره محافظا للقليوبية.