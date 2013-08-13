كيف تفكر بإيجابية فى تقرير أمور مصيرية بالنسبة لك

يعتبر التخوف من المستقبل والتردد فى اتخاذ بعض القرارات المصرية خوفا، من أن نفقد العمل فى المستقبل أو نعانى من عدم وجود مورد مالى أو خسران شخص قريب منا فماذا نفعل تؤكد الدكتورة صافيناز عبد الغفار أخصائية نفسية إن الضغوط النفسية والعصبية من الأشياء العادية التى تمارس علينا يوميا وأصبح التفكير السلبى منتشر بشدة الآن لذلك يجب علينا التفكير بايجابية والاعتماد على العقل فى اتخاذ أى قرار.

أولا يجب على الشخص أن يقوم بالتركيز على المتاح أمامه، وأنك لست سوبر مان أو الشخص الخارج، ويجب أن تتأكد من أنك لن تغير مزاج رئيسك فى العمل أو أراء زوجتك أو تستطيع إيجاد حلول لكل مشاكل أولادك، وأنك لن تحل مشكلة الفقر أو البطالة، كل ما عليك أن تفعله هو أن تقتنع أن تكون إنسان إيجابى وأن تفعل ما يجب عليك فعله ولا تفكر فى الآخرين إذا استطاعوا الإنجاز مثلك أم لا.

ثانيا يجب عليك إقناع وتحدى توقعات الآخرين عنك، فيجب أن تؤمن دائماً أن لك مشكلة حل وانه ما دام غيرك استطاع عبور تلك المشكلة فبإمكانك أنت كذلك ويجب الحفاظ على التميز وبين المرونة والقدرة على التكيف.

ثالثا يجب أن تقوم بتحسين قدراتك فى التواصل الاجتماعى فكثير ما تكتم مشاعرنا والأفكار ونرفض البوح بها من باب الخجل والتكتم ولكن من الأفضل أن تبوح بأفكارك ومشاعرك للناس الذين تحبهم، فهذا له دور أساسى فى تخفيف همومك وتخفيف آلامك ومساعدة الآخرين على فهمك أكثر.