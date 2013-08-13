أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخطوط الجوية السعودية تستعد لتشغيل أولى رحلاتها إلى تورنتو الكندية

Google+ Print
الخطوط الجوية السعودية تستعد لتشغيل أولى رحلاتها إلى تورنتو الكندية الخطوط الجوية السعودية تستعد لتشغيل أولى رحلاتها إلى تورنتو الكندية

أعلنت الخطوط الجوية ، اليوم الثلاثاء، أنها أنهت استعداداتها لتشغيل أولى رحلاتها إلى تورنتو الكندية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وذكرت الخطوط الجوية السعودية، فى بيان لها اليوم، أنها أنهت استعداداتها لتشغيل أولى رحلاتها إلى كندا بمدينة تورنتو ضمن رحلاتها الدولية سواء فيما يتعلق بجدولة الرحلات أو تجهيز الموقع المخصص لكاونترات "السعودية" بمطار تورنتو الدولي.

وقالت الشركة إنه "من المقرر أن يكون الاثنين 28 أكتوبر 2013 موعد إقلاع أولى رحلات السعودية بين المملكة وتورنتو".

وأوضح مدير عام"السعودية" المهندس خالد بن عبدالله الملحم أن التشغيل لمحطة تورنتو يأتى فى إطار تعزيز موقع المؤسسة التنافسى على القطاع الدولى إلى جانب خدمة شرائح متعددة من الركاب من ضمنهم أبناء الوطن المبتعثين بمختلف جامعات ومعاهد كندا وكذلك تقديم الخدمات المتميزة للمعتمرين والحجاج من الجالية العربية والمسلمة فضلاً عن خدمة حركة الاقتصاد والسياحة وخدمة العبور من خلال مطار الملك عبد العزيز بجدة.

وقال إنه سيتم تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً فى الاتجاه الواحد بين المملكة وتورنتو أيام(الاثنين/الخميس/السبت) مباشرة وتستغرق مدة الرحلة(13) ساعة ونصف الساعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً