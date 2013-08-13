الخطوط الجوية السعودية تستعد لتشغيل أولى رحلاتها إلى تورنتو الكندية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها أنهت استعداداتها لتشغيل أولى رحلاتها إلى تورنتو الكندية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وذكرت الخطوط الجوية السعودية، فى بيان لها اليوم، أنها أنهت استعداداتها لتشغيل أولى رحلاتها إلى كندا بمدينة تورنتو ضمن شبكة رحلاتها الدولية سواء فيما يتعلق بجدولة الرحلات أو تجهيز الموقع المخصص لكاونترات "السعودية" بمطار تورنتو الدولي.

وقالت الشركة إنه "من المقرر أن يكون الاثنين 28 أكتوبر 2013 موعد إقلاع أولى رحلات السعودية بين المملكة وتورنتو".

وأوضح مدير عام"السعودية" المهندس خالد بن عبدالله الملحم أن التشغيل لمحطة تورنتو يأتى فى إطار تعزيز موقع المؤسسة التنافسى على القطاع الدولى إلى جانب خدمة شرائح متعددة من الركاب من ضمنهم أبناء الوطن المبتعثين بمختلف جامعات ومعاهد كندا وكذلك تقديم الخدمات المتميزة للمعتمرين والحجاج من الجالية العربية والمسلمة فضلاً عن خدمة حركة الاقتصاد والسياحة وخدمة العبور من خلال مطار الملك عبد العزيز بجدة.

وقال إنه سيتم تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً فى الاتجاه الواحد بين المملكة وتورنتو أيام(الاثنين/الخميس/السبت) مباشرة وتستغرق مدة الرحلة(13) ساعة ونصف الساعة.