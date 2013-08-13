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«الصحة»: تطهير قانون التأمين الصحى من تدخلات الإخوان.. ولا تراجع عن زيادة الرواتب لـ2800 جنيه

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«الصحة»: تطهير قانون التأمين الصحى من تدخلات الإخوان.. ولا تراجع عن زيادة الرواتب لـ2800 جنيه «الصحة»: تطهير قانون التأمين الصحى من تدخلات الإخوان.. ولا تراجع عن زيادة الرواتب لـ2800 جنيه
«أباظة»: إلغاء المواد التى تحمـّل المرضى نفقات إضافية.. وإقرار الكادر خلال شهرين

كتب : طارق عبدالعزيز الثلاثاء 13-08-2013 10:04

كشف الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، أنه من المقرر إعداد قانون جديد للتأمين الصحى بدلاً من القانون الذى جرى إعداده مؤخراً باسم الضمان الصحى، لافتاً إلى أنه ستجرى تعديلات جوهرية تضمن فيها الوزارة تطهير المشروع من التدخلات الإخوانية السابقة، وتوفير معيار العدالة الاجتماعية ومراعاة المواطنين غير القادرين، علاوة على إلغاء المواد التى تحمل المرضى نفقات غير منطقية فى نظام عادل وشامل للتأمين الصحى.

وقال أباظة فى تصريحات لـ«الوطن» إن اللجان المشكلة لإعداد مشروع القانون تجتمع حالياً لسرعة إنهاء التعديلات المقررة تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء، وأكد أن مشروع قانون الكادر سيتم إقراره فى فتره لا تجاوز الشهرين، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التفاوض مع وزارة المالية حول المخصصات الماليه للكادر، مؤكداً أنه لا تراجع عن رفع سقف راتب الطبيب عن 2800 جنيه شهرياً، يحصل عليها من خلال رفع أساسى الراتب إلى 1200 جنيه مع ضم الحوافز والبدلات التى يتقاضاها الطبيب دفعة واحدة وتتراوح ما بين 1600 إلى 1800 جنيه فى الشهر الواحد، وأوضح أنه يتم حالياً التفاوض مع وزارة المالية لسرعة الانتهاء من الشق المالى للكادر وعدم تعطيل المشروع، لافتاً إلى إصرار الوزارة على رفع رواتب العاملين بالمنظومة الصحية بمختلف فئاتهم.

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