Miranda Kerr تعرض أزياء الخريف من "Mango"

نعترف بأننا من أشدِّ المعجبين بأزياء المحلات الاسبانيَّة "Mango"، ونتشوَّق لرؤية أزياء الخريف والشِّتاء التي ستقدِّمها قريبًا، حيث أنَّ العارضة الأستراليَّة Miranda Kerr هي نجمة إعلاناتها.

عرضت الجميلة Miranda Kerr مجموعة أزياء الخريف الرَّائعة من "Mango"، وقد غلب عليها الستايل الشبابيّ الأنيق مع تنوُّع القطع بين الفساتين النَّاعمة والبنطلونات والتنانير الجلديَّة الجريئة.

شاهدي في الصُّور أجمل أزياء "Mango" لخريف وشتاء 2014 تعرضها Miranda Kerr.