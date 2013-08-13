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وقفة لأفراد وأمناء قسم أول طنطا احتجاجا على نقل معاون المباحث

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وقفة لأفراد وأمناء قسم أول طنطا احتجاجا على نقل معاون المباحث وقفة لأفراد وأمناء قسم أول طنطا احتجاجا على نقل معاون المباحث

نظم عدد من الأفراد والأمناء العاملين بوحدة مباحث قسم أول طنطا وقفة احتجاجية أمام القسم، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء؛ احتجاجا على نقل النقيب أحمد الهرميل، معاون مباحث القسم إلى مباحث قسم ثان طنطا.

ورفع المحتجون لافتة كبيرة كتبوا عليها "ضباط وأفراد قسم أول طنطا يطالبون اللواء علاء السباعى مدير المباحث الجنائية بالغربية ببقاء النقيب أحمد الهرميل ضمن طاقم ضباط البحث بالقسم".

كانت الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن الغربية قد اعتمدها مساء أمس الاثنين اللواء حاتم عثمان عز الدين، وشملت نقل النقيب أحمد الهرميل، معاون مباحث القسم، إلى مباحث قسم ثان طنطا، وهو ما اعترض عليه أفراد وأمناء الشرطة، وانتقل إليهم مأمور القسم ونائب المأمور وأقنعوهم بفض الوقفة وتوصيل رسالتهم بالطرق السلمية.

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