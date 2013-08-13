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حيوانات مفترسة في عروض «ساوندز»

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حيوانات مفترسة في عروض «ساوندز» حيوانات مفترسة في عروض «ساوندز»

 عبدالله القرني (الخرج)

أنهى مهرجان الخرج نشاطات واحتفالات العيد المقام ببرج المياه بعروض للحيوانات المفترسة وقدمت فرقة «توب فايف الترفيهية» عرضا مميزا الى جانب عروض فرقة ساوندز في الألعاب الخطرة بمشاركة عدد من الحيوانات المفترسة الأسد والنمر والكلاب البوليسية والثعابين. كما قدمت الفرقة عددا من العروض بتكسير الخرسانات والمشي على المسامير والنفخ بالنار. وشهدت ساحة المهرجان عددا من الألعاب النارية التي قدمتها اللجنة المنظمة للفعاليات. فيما اعتبر رئيس اللجنة التنظيمية للمهرجان تركي الهديب أن الفعاليات حظيت بتنوع في الجوانب الثقافية والترفيهية.

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