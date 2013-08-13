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القبض علي مرتكب جريمة قتل خلال حملة أمنية ببورسعيد

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القبض علي مرتكب جريمة قتل خلال حملة أمنية ببورسعيد القبض علي مرتكب جريمة قتل خلال حملة أمنية ببورسعيد

تمكن رجال البحث الجنائي ببورسعيد ضمن حملة أمنية مكثفة من ضبط احد الأشخاص قام بقتل محمد حسني جمعة الشهير بحسني مشاكل.
> و كانت توجيهات اللواء سيد جاد الحق مدير امن بورسعيد بتنشيط الخدمات وتنشيط مصادر المعلومات وفى اطار ماتبلغ لنا من وصول المدعو محمد حسنى جمعه الشهير بمشاكل فجر اليوم جثه هامده لمستشفى الزهور متوفيا نتيجه إصابته بطلق نارى وعدد 12 طعنه فقد امر اللواء مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة  العميد احمد فاروق رئيس المباحث.

وعليه اسفرت تلك الجهود عن ضبط المدعو كريم صلاح السيد والمتهم بقتل المجنى عليه ويشار ان سبب الخلاف هو خلاف نتيجه الجيرة وان المتهم قام باستهداف المجني عليه اثناء سيره بالسيارة واطلق عليه النيران وعقب ذلك تركه امام مستشفى الزهور جثه هامده فى سيارة المجني عليه.

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