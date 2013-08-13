بالفيديو .. كاميرا FilGoal.com ترصد ' لوب ' الزمالك في الطيبين

سجل صلاح سليمان مدافع الزمالك هدف فريقه الأول في مواجهة الطيبين أحد فرق الدرجة الثانية خلال استعدادات الأبيض للقاء أورلاندو بايرتس بدوري أبطال إفريقيا.

وأقيم اللقاء على ملعب الهدف في مدينة السادس من أكتوبر، بينما يواجه الزمالك بطل جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل في عقر داره في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا.

وأنهى الزمالك الشوط الأول بهدف سجله صلاح سليمان بعد خروج خاطيء من حارس الطيبين، سدد الكرة "لوب" من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وترصد كاميرا FilGoal.com الهدف الأول للزمالك.

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