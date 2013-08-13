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الحلقة (33) والأخيرة من "حائرات": زفاف سوسن ووفاة إنعام

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الحلقة (33) والأخيرة من "حائرات": زفاف سوسن ووفاة إنعام الحلقة (33) والأخيرة من "حائرات": زفاف سوسن ووفاة إنعام

كتب : فاطمة النشابي الإثنين 12-08-2013 22:27

مع احداث الحلقة "33" والأخيرة من مسلسل "حائرات" السوري، أخبر الأستاذ زهير، عائلة نورا بحقيقة اغتصاب راغب لها، وهنا يقرر صبحي شقيقها الانتقام من راغب، وحين يذهب إلى منزله، يطلب منه والد راغب أن يغفر ما فعله نجله وأن يقبل بزواج نورا وراغب، ولكن نورا ترفض.

قرر أحمد، مقابلة وائل، من أجل تحديد موعد زفافه على سوسن، بينما عانت عائلة نسرين من تفجير منزلها السابق، في الأحداث التى تمر بها سوريا.

تتوفي إنعام، بسبب معاناتها الشديدة مع مرض السرطان، بينما يتم زفاف سوسن ووائل، وتظهر رؤى وهي ترتدي الحجاب، بعد إقناع زوجها لها.

تنتهي أحداث الحلقة بقيام راغب بقطع شرايينه، بسبب ندمه على مافعله مع نورا، وتقوم عائلة هيثم بزيارة قبره، بعد أن يرزق والده بصبي آخر من زوجته، ويطلق عليه هيثم، تخليدا لاسم ابنه.

يضم العمل نخبة من نجوم الدراما السورية، في مقدمتهم أسعد فضة، وجهاد سعد، ورشيد عساف، ونادين خوري، وفاديا خطاب، وناهد حلبي، وجيانا عيد، ورندة مرعشلي، وفايز قزق، وضحى الدبس، ولينا دياب، وميرنا شلفون، ومرح جبر.

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