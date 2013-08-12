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الأمم المتحدة: 4.6 مليون شاب فى العالم يعيشون فى ظل الإصابة بالإيدز

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الأمم المتحدة: 4.6 مليون شاب فى العالم يعيشون فى ظل الإصابة بالإيدز الأمم المتحدة: 4.6 مليون شاب فى العالم يعيشون فى ظل الإصابة بالإيدز

دعا برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، الشباب- بمناسبة اليوم العالمى للشباب- إلى الإسهام بإبداعاتهم وقيادتهم فى إحداث تغيير على مستوى العالم، فيما يتعلق بمواجهة انتشار مرض الإيدز.

وحث ميشيل سيديبيه، المدير التنفيذى للبرنامج، الشباب، على المطالبة بحقوقهم فى الصحة والمشاركة فى عملية اتخاذ القرارات فى الأمور التى تمس حياتهم.

ويقدر برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز بأن هناك على مستوى العالم أكثر من 4.6 مليون شاب يعيشون فى ظل الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وكثير من هؤلاء لا يستطيعون الحصول على العلاج اللازم، بل إن الشباب فى عدد غير قليل من البلدان يُمنعون من الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بسبب القيود المفروضة نتيجة صغر السن.

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