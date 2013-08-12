"ذات" و"مزاج الخير" على "cbc" و"cbc دراما" بدءا من السبت

كتب : خالد جمال الإثنين 12-08-2013 17:06

تعرض قناتا "cbc" و"cbc دراما"، يوم السبت، مسلسل "مزاج الخير" بطولة مصطفى شعبان، درة، حسن حسنى، سميحة أيوب، علا غانم، محمود الجندى، ياسمين الجيلانى، محمد نجاتى، عبير صبرى، منة فضالى، محمد شومان، محسن منصور، مى سليم، حسين الإمام، محمود البزاوى، نهلة زكى، ومن إخراج مجدى الهوارى، المسلسل يعرض علي قناة "cbc" في تمام السابعة مساء، ويعرض على "cbc" دراما في تمام العاشرة مساء.

كما تعرض قناة "cbc" دراما يوم السبت في تمام التاسعة مساء مسلسل "ذات" بطولة نيللى كريم، باسم سمرة، وانتصار، وإنجى وجدان، وإنجى خطاب، وسلوى محمد على، وأحمد كمال، إضافة لمجموعة من الوجوه الشابة والجديدة، ومن سيناريو مريم ناعوم لرواية "ذات" للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، وإخراج كاملة أبو ذكرى وخيرى بشارة.